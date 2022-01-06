Пятеро студентов Одесского медуниверситета отравились угарным газом

Пять студентов Одесского национального медицинского университета 5 января поступили в больницу с отравлением угарным газом.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Трое студентов – один 1995 года рождения и двое – 1997-го – находятся в состоянии средней тяжести, ещё двое – 1996-го и 1997 года рождения – в лёгком состоянии.

«Все студенты проживали в Приморском районе Одессы – на улице Пастера, 14. Вероятной причиной отравления стала неисправность системы вентиляции газовой колонки», – отметили спасатели.

Как сообщала Одесса News, 5 января в результате отравления продуктами горения 5 человек погибли, 3 из которых дети, в дачном доме на Надлиманском массиве в Одесском районе.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat