В Одессе горел клуб любителей спортивного рыболовства

21 сентября в 5:50 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на причале №129 клуба любителей спортивного рыболовства в пгт. Черноморка.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Пока на место пожара ехали 40 спасателей на 11спецмашинах, загорелись 4 дома рыбаков летнего типа.

Отмечается, что в связи с угрозой распространения огня на соседние сооружения из-за порывов ветра был объявлен повышенный номер вызова пожарно-спасательных подразделений.

Спасатели пожар локализовали в 7:09, а полностью ликвидировали в 08:05 на площади 800 кв. м.

«Погибших и пострадавших нет. Спасены от огня 10 соседних домов. Сложность тушения пожара заключалась в сильном задымлении, большом расстоянии до водоисточников, хаотичной застройке и периодических взрывах газовых баллонов в сооружениях», — говорится в сообщении.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, на прошедших выходных днях — 19 и 20 сентября — в Балте и Березовском районе Одесской области произошли пожары, в которых сгорели 2 человека.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области