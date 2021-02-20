Пока мы спали: в 3 ночи в Одессе загорелся роддом №5

20 февраля в 3:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в роддоме №5, что по улице Маршала Говорова, 28, в Одессе.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, на место происшествия прибыли 49 спасателей на 10 единицах пожарной техники и установили, что горит имущество в бытовом помещении на третьем этаже роддома.

Пожарные локализовали возгорание в 3:24 и ликвидировали в 3:31 на площади 3 м.кв., однако до их прибытия администрация родильного дома в срочном порядке эвакуировала 74 человека, из которых 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

По мнению спасателей, предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

Как сообщала Одесса News, 15 февраля в жилом доме по улице Цветочной, 8, в селе Малаевцы Окнянского района Одесской области в пламени пожара погиб человек.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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