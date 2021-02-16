В Окнянском районе в пламени пожара сгорел человек

15 февраля в 20:11 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в жилом доме по улице Цветочной, 8, в селе Малаевцы Окнянского района Одесской области.

По информации Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

«По прибытию к месту вызова спасателями было установлено возгорание домашнего имущества в частном жилом доме. Пожар был локализован в 20:34 и ликвидирован в 20:43 на площади 2 м2», — говорится в сообщении.

Однако, как отмечается, в результате пожара погиб хозяин дома 1959 г.р.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Как сообщала Одесса News, 6 февраля во время пожара в Одессе в жилом доме на улице Дегтярной погибла пожилая хозяйка квартиры.

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