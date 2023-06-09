27 спасателей тушили пожар на улице Героев обороны Одессы

Вечером 8 июня в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Одессе по улице Героев обороны Одессы.

Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что на место вызова прибыли на 8 единицах пожарной техники 27 спасателей, которые установили, что горит квартира на последнем этаже девятиэтажного жилого дома.

«Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на другие квартиры. Пожар ликвидирован на площади 30 кв. м. Во время тушения пожара спасены из задымленного дома 11 человек, из которых 2 – дети», — говорится в сообщении.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Как сообщала Одесса News, 5 июня 2023 года произошёл пожар в неработающем ресторане на пляже «Дельфин-3» в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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