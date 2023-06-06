38 спасателей выехали ликвидировать пожар на одесском пляже «Дельфин-3»

5 июня, около 17 часов, в одесском ресторане на берегу моря сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Когда спасатели уже следовали на место пожара, в Службу спасения поступил вызов от работника заведения, подтвердившего, что в складском помещении, где хранилась мебель, возник пожар, — сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что пожар произошёл в неработающем ресторане на пляже «Дельфин-3».

«Пожарные прибыли на место и сразу приступили к ликвидации пожара. Из-за значительного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения в составе звена газодымозащитной службы. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается. Всего к ликвидации было привлечено 8 единиц техники и 38 спасателей, — информирует ГУ ГСЧС.

Как сообщала Одесса News, 16 мая произошёл пожар в Березовском районе Одесской области, в посёлке городского типа Радостное, по улице Мира.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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