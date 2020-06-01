В Одессе горел приют «Ковчег» с кошками и собаками

31 мая в 19:48 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в приюте бездомных животных по улице Наливной в Одессе.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что пожар в одноэтажном здании приюта в 20:21 был локализован силами 30 человек личного состава ГСЧС и в 20:41 — ликвидирован на площади 100 м2.

«Во время тушения пожара путём вывода эвакуированы 40 кошек и 350 собак и спасён рядом расположенный склад ОАО «Акация», — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших, как утверждается на сайте, нет ни среди людей, ни среди животных.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, 20 мая горела квартира на 9 этаже по улице Героев Обороны Одессы, 34 в Одессе, хозяйка которой погибла, бросившись с балкона.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области