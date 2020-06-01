За последние сутки заболели два одессита, девять выздоровели

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 1 июня в Одесской области лабораторно подтверждены 896 случаев COVID-19. Из них 216 человек — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы восемь новых случаев заболевания, из них два — у одесситов, шесть — у жителей районов области.

По данным на утро 1 июня, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 27 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, все жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 13 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице четыре человека находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет. В состоянии средней тяжести находятся 23 пациента.

Восемь детей с положительным тестом на COVID-19 в удовлетворительном состоянии находятся дома на амбулаторном лечении.

За последние сутки получены отрицательные результаты двух контрольных ПЦР ещё у девяти одесситов, в числе которых три медика.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 84 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 124 одессита. Умерли 8 жителей Одессы.

Как сообщала Одесса News, состоянием на утро 1 июня в Украине подтверждено 24 012 случаев COVID-19, 9 690 человек выздоровели, 718 умерли (+10 за сутки). За последние сутки лабораторно подтверждено 340 новых случаев.