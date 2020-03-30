Одесская епархия УПЦ проявила чудеса креативности

При поддержке Аэроклуба «Одесса» и неравнодушных верующих одесситов состоялся воздушный Крестный ход на самолёте по границам Одесской епархии УПЦ.

Об этом сообщает Православная Одесса.

«Архиепископ Южненский Диодор в сопровождении руководителя миссионерского отдела протоиерея Максима Омельченко, архидиаконов Игоря Зубрия и Андрея Пальчука и сотрудников пресс-службы на самолёте АН-2 поднялись в воздух над нашим богохранимым градом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту самолёта находились святыни – Касперовский чудотворный образ Божией Матери, икона Пресвятой Богородицы, именуемая «Всецарица», ковчег с частицей мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона, а также крест святого праведного Ионы Одесского, в который вставлена Частица честного Древа Животворящего Креста Господня.

Три часа проходил воздушный Крестный ход, в течение которых был совершён облёт всех населённых пунктов Одесской епархии, «во время которого непрестанно возносилась Богу молитва о помиловании нашей Родины, о прекращении эпидемии, о спасении всех людей».

«Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором», — взывали с борта самолёта священнослужители, прося Божию Матерь избавить всех жителей Одесской области и Украины от грядущих несчастий.

Пресс-служба Одесской епархии организовала прямую трансляцию этого Крестного лёта в Facebook.

Фото и видео: «Православная Одесса»