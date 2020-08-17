За последние сутки в Одессе 30 новых случаев COVID-19

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 17 августа в Одессе зарегистрированы 1 918 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 30 новых случаев заболевания.

По данным на 17 августа, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 253 пациента с COVID-19. Из них 224 человека пребывают в состоянии средней тяжести, 29 человек — в тяжёлом состоянии.



За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 11 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у мальчика в возрасте 8 лет, который находится на самоизоляции под наблюдением педиатра.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 640 случаев выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 1 241 одессит.

Как сообщала Одесса News, на утро 17 августа в Одесской области зафиксировано 5 062 случая заболевания коронавирусной инфекцией — COVID-19 (+98 за сутки).

Видео: «Одесса»