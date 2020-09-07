За последние сутки в Одессе 46 новых случаев COVID-19, 1 — смертельный

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 7 сентября в Одессе зарегистрированы 3 654 случая COVID-19.

За последние сутки в Одессе зарегистрированы 46 новых случая заболевания.

По данным на 7 сентября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 260 пациентов с COVID-19. Из них 210 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 50 пациентов — в тяжёлом состоянии, из них один подключён к аппарату ИВЛ.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили восемь человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы три новых случая COVID-19 у детей — девочка (9 лет) и два мальчика в возрасте 5 лет и 1 года в удовлетворительном состоянии находятся на самоизоляции под наблюдением педиатров.

За сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 29 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 1 215 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 380 одесситов.

Умерших от коронавируса в Одессе – 59 человек, в том числе один умер вчера.

Как сообщала Одесса News, за прошедшее воскресенье в Одесской области 145 новых случаев коронавируса, 1 — смертельный. Всего летальных случаев зафиксировано 124.