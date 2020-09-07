COVID-19 в Украине: за сутки выявили 2 174 случая

В Украине за прошлые сутки выявлено 2 174 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии в целом их зафиксировано 138 068.

Такие данные содержит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно этим данным, от осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умер 31 человек, всего в стране на сегодня зафиксировано 2 877 летальных случаев.

В то же время выздоровели за сутки 379 больных COVID-19, всего от коронавируса вылечились 62 606 человек.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве (244), Львовской (186), Тернопольской (165), Черновицкой (163), Ивано-Франковской (161), Одесской (145), Харьковской (139), Сумской (105), Ровенской (102) областях.

Как сообщала Одесса News, Украина в списке стран с наибольшим количеством заболевших коронавирусом сегодня занимает 24-е место.

Инфографика: Укринформ