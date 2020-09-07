С 7 сентября в «красной» зоне Измаил, Беляевка и Болградский район Одесской области

С 7 сентября к «красной» эпидемической зоне на территории Одесской области отнесены города Измаил и Беляевка, а также Болградский район.

Здесь отмечено наибольшее количество заболевших коронавирусом.

За прошедшее воскресенье в Одесской области 145 новых случаев, 1 — смертельный. Всего летальных случаев зафиксировано 124.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

Всего в Одесской области по состоянию на утро 7 сентября лабораторно подтверждено 8 525 случаев COVID-19.

Выздоровели 2 025 пациентов, за последние двое суток справившихся с болезнью нет.

Сейчас болеют 6 376 пациентов. Наибольшее количество больных в Одессе, Болградском, Беляевском районах и Измаиле.

Больше всего заболевших за последние сутки выявлено в Киеве (244), Львовской (186), Тернопольской (165), Черновицкой (163), Ивано-Франковской (161), Одесской (145), Харьковской (139) областях.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 5 сентября в Одессе 58 человек скончались от коронавируса с начала пандемии.