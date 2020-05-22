Новых смертей от коронавируса в Одессе не зафиксировано

За последние сутки пять одесситов заболели COVID-19 и пятеро выздоровели.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 22 мая в Одесской области лабораторно подтверждены 814 случаев COVID-19. Из них 187 человек — жители Одессы.

Отмечается, что за последние сутки в регионе зарегистрированы восемь новых случаев заболевания, из них пять — у одесситов и три — у жителей районов области.

По данным на утро 22 мая, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 41 пациент с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 36 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 14 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице четыре человека находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет. Также 34 пациента находятся в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии.

За последние сутки выздоровела одна девочка возрасте 13 лет. Шестеро детей с положительным тестом на COVID-19 находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении, возраст детей — 11 месяцев, 1 год 4 месяца, 11, 12, 15 и 17 лет. Девочка в возрасте 14 лет находится на лечении в инфекционной больнице.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 пребывают под медицинским наблюдением, в том числе находящиеся на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц, утверждают в областном лабцентре.

К настоящему времени получены отрицательные результаты двух контрольных ПЦР ещё у пяти одесситов.

Таким образом, к настоящему времени в Одессе зарегистрированы 45 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 136 одесситов.

В числе выздоровевших — четыре ребёнка, пять медработников. Возраст самого старшего пациента, выздоровевшего от COVID-19, — 94 года, самого младшего — 4 месяца.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на утро 22 мая, в Украине подтверждено 20 148 случаев COVID-19, из них 6 585 (+385 за сутки) человек выздоровели, 588 (+9) умерли.