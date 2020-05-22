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Собаки, как средство оплаты за долги, не дают покоя «слугам народа»

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Домашние животные могут выставляться на продажу на торгах в связи с ненадлежащим содержанием животного — после решения суда о конфискации у владельца.

Об этом Укринформу рассказал исполняющий обязанности генерального директора ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.

После того, как в СМИ обнародовали информацию об истечении 22 мая сроков продажи питбультерьера Тары 2015 года, что находится в Донецкой области, по стартовой цене 112,5 грн и собаки породы восточноевропейская овчарка из Измаила Одесской области с начальной ценой 1 300 грн через платформу ГП «СЕТАМ», Мамро дал комментарий:

«Почему животные попадают на аукцион? Как я понимаю, сегодня наиболее актуальный вопрос — это две собаки (из сообщений в медиа — прим.), которые находятся на продаже на аукционе ГП «СЕТАМ». Эти животные реализуются согласно решению суда о конфискации у владельцев за ненадлежащее содержание животных. То есть, там есть решение судьи о конфискации и о наложении штрафа на владельцев. Почему такое решение суда? Потому что эти люди, имея у себя на содержании домашних животных, животных не воспитывали, животные вели себя агрессивно и в дальнейшем нападали на людей», — акцентировал он.

Чиновник отметил, что такие протоколы составляются по 254-й статье КУоАП и в дальнейшем дело передаётся в суд — где впоследствии и принимается решение о конфискации и продаже.

«Как правило, такие животные не конфискуются, их с «сейчас на сейчас» у владельцев никто не забирает, у этих же людей животные находятся на содержании до момента проведения торгов. Далее государственный исполнитель передаёт всю информацию по описанию на реализацию в ГП «СЕТАМ», — пояснил он.

Затем продолжается общая процедура — в течение 30 дней на регистрацию в аукционе и все желающие могут зарегистрироваться и выкупить животное.

«В дальнейшем животное или остаётся, опять же, у этого владельца, или оно может быть изъято по другой процедуре — передано, например, в кинологический центр, где животное будет содержаться в надлежащем состоянии», — отметил Мамро.

Александр Мамро

Представитель «СЕТАМ» добавил: законодательством урегулировано, что есть исчерпывающий перечень имущества, которое может быть изъято, описано и продано.

«Забирают преимущественно домашних животных. Вопрос с животными домашними — собаками, кошками — это исключительные случаи», — добавил он.

Александр Мамро также выразил надежду, что в дальнейшем такая процедура будет законодательно урегулирована более досконально.

Министерство юстиции вынуждено отбирать животных у их владельцев на выполнение решений судов. сообщил министр юстиции Денис Малюська на странице в Facebook.

«Мы действительно во исполнение решений судов вынуждены отбирать животных у их владельцев. Часто это идёт на пользу животным, которых забирают от ненадлежащего содержания. Иногда животных забирают за долги, но здесь речь, как правило, идёт о домашних животных, которые имеют ценность. Если животное является домашним любимцем, его за копейки (цена лотов мизерная) выкупают обратно владельцы (через родственников или близких). Понимаю, что у многих отложился в голове необдуманный тезис депутата о продаже собак для оплаты коммунальных услуг. Реалии жизни несколько сложнее», — сказал Малюська.

Он добавил, что сейчас с народными депутатами Минюст обдумывает варианты надлежащего законодательного урегулирования таких ситуаций.

Денис Малюська

Министр также отреагировал на информацию в СМИ о якобы продаже собаки за долги.

«Собака за долги» вчера стала одной из топ-новостей и топ-манипуляций. Сначала об этой конкретной собаке, которой: не повезло с хозяевами, не повезло с характером. Результат — укушенные обычные прохожие, владелец оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области и этим же постановлением суд постановил эту собаку конфисковать», — сообщил Малюська.

Он отметил, что речь не идёт о продаже за долги.

«Искренне надеюсь, что у новых хозяев ей будет лучше. Если новые нормальные хозяева не появятся, выкуплю эту собаку на аукционе сам и отдам на перевоспитание/обучение», — сказал министр.

В то же время он отметил, что таких интересных объектов продажи бывает много.

«Вероятно, скоро на Сетам появится лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Аня, Потап, Тимоша). О них расскажем отдельно», — подытожил Малюська.

Одесский нардеп VIII созыва Дмитрий Голубов заявил, что готов выкупить и вернуть домой питомцев, которых за долги продает Министерство юстиции Украины через платформу «СЕТАМ».

Дмитрий Голубов

«Этот случай доказывает, что сейчас у нас при власти не просто клоуны, а ещё и живодёры. Они отправили всех на карантин на два месяца, не предоставили никакой помощи и социальных льгот. Вдобавок к этому — конфискуют собак и продают их на аукционе. Стыдно за таких негодяев, которые заняли кабинеты на Банковой, получают миллионные зарплаты и, в то же время, обдирают свой народ до последней копейки. Похоже, что «продать собаку и заплатить за газ» – было не шуткой депутата, а реальная партийная программа «Слуг народа» по улучшению жизни своих граждан», — отметил Дмитрий Голубов.

Как сообщала Одесса News, Народный депутат Украины Егений Брагар посоветовал пенсионерке оплатить задолженность по коммунальным услугам продажей своей собаки.

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