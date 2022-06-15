В Украине запретили партии «Справедливость и развитие», «Держава» и «Блок Сальдо»

Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил деятельность ещё трёх партий.

Как сообщается на сайте суда, запрещена «Партия Справедливости и развития». Иск инициировало Министерство юстиции, которое считает эту партию пророссийской.

Партия Справедливости и развития не фигурировала в списке пророссийских партий, который был составлен СНБО, но Министерство юстиции всё равно направило в суд иск о её ликвидации.

Партия была основана известным украинским врачом, первым министром здравоохранения Юрием Спиженко в 1998 году как всеукраинская чернобыльская народная партия «За благосостояние и социальную защиту народа». В 2018 году она сменила название на нынешнее, а её лидером стал Алексей Шевченко.

При этом среди её учредителей до сих пор числится Николай Исаев, известный как автор многочисленных электронных петиций Президенту Украины. В них он выступал, в частности, за переименование Украины в Русь и предлагал сделать русский язык государственным.

Также Восьмой апелляционный суд Львова запретил по искам Минюста партию, созданную так называемым председателем Херсонской военно-гражданской администрации и экс-мэром Херсона Владимиром Сальдо, и партию «Держава», в руководство которой входил так называемый замглавы Херсонской ОВА Кирилл Стремоусов.

Имущество этих партий и всех их организаций, согласно решению суда, передаётся государству. Сами решения могут быть оспорены в Верховном Суде.

Партия «Держава» была зарегистрирована в 1999 году. В 2020-м её возглавил блогер и пропагандист, ранее арестованный по обвинениям в помощи российским боевикам и содействии сепаратистскому телеканалу «Новороссия ТВ», Дмитрий Василец. Коллаборант Кирилл Стремоусов входил в совет развития партии.

Блок Владимира Сальдо был создан в 2019 году с прицелом на выборы мэра Херсона. Кроме Сальдо, в партии есть ещё три предателя из так называемого Комитета спасения за мир и порядок. Это действующий депутат горсовета Игорь Семенчев, депутат райсовета Сергей Черевко и кандидат в депутаты райсовета Дмитрий Савлученко.

С марта 2022-го деятельность Блока Владимира Сальдо и «Державы» в Украине была прекращена по решению СНБО – политические силы признаны пророссийскими.

Сальдо был мэром Херсона с 2002-го по 2012 год, потом стал нардепом от Партии регионов. В 2020-м он проиграл выборы мэра нардепу от группы «За майбутнє» Игорю Колыхаеву, после чего возглавил фракцию Блок Владимира Сальдо в Херсонском горсовете.

В марте 2022 года Сальдо в числе других херсонских коллаборантов вошёл в так называемый Комитет спасения за мир и порядок. О том, что российские оккупанты назначили Сальдо «председателем Херсонской военно-гражданской администрации», 26 апреля сообщил законный глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

29 апреля в связи с участием Сальдо в работе «Комитета спасения» и его назначением «губернатором» Офис генпрокурора заочно сообщил ему о подозрении в госизмене.

3 июня Сальдо был включён в санкционный список Евросоюза в рамках шестого пакета санкций.

7 июня Лагута заявил, что Кремль поставил Сальдо и его «заместителю» Кириллу Стремоусову задачу к осени подготовить «референдум» о включении Херсонской области в состав РФ.

Как сообщала Одесса News, ранее суд запретил деятельность партий «Наши» Евгения Мураева, «Социалисты«, «Оппозиционный блок«, КПУ.

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