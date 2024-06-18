Суд в Москве заочно приговорил к 10 годам тюрьмы одесского нардепа Гончаренко

В Москве 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил народного депутата Украины Алексея Гончаренко к десяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно приговору, первые три года заочно осуждённый должен провести в тюрьме, а следующие семь лет — в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено в течение трёх лет администрировать сайты.

Одесского нардепа Гончаренко признали виновным в распространении военных «фейков» по ​​мотивам политической ненависти, оправдании терроризма и разжигании ненависти с угрозой насилия.

Что конкретно повлекло за собой уголовное преследование украинского депутата, неизвестно.

О подготовке к передаче в суд «дела» против народного депутата Алексея Гончаренко стало известно в апреле 2024 года. «Очень приятно быть первым народным депутатом, которого судят за военные преступления в рф. С нетерпением жду приговора! Такое почётное звание имеет не каждый!» — писал тогда Гончаренко.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года Гончаренко стал президентом миграционного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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