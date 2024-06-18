Офис президента Украины дал разъяснения о подписантах коммюнике саммита мира

Ирак и Иордания не отзывали свои подписи под финальным коммюнике саммита мира, потому что не подписывали его.

Об этом 17 июня заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква в эфире «Радио Свобода», комментируя соответствующие заявления СМИ.

По его словам, эти страны появились в списке стран-подписантов из-за технического сбоя. Жовква отметил, что на саммите мира работала система «согласие по умолчанию» или «процедура молчаливого согласия». Это означает, что подписантами считали тех, кто не выразил своего отрицания до определённого момента времени, и остался «просто технический сбой», сказал Жовква.

По его словам, Ирак и Иордания подали своё несогласие за короткий период времени до того, как это сообщение появилось в широкой общественности. «Поэтому некорректно говорить об отзыве подписей или отзыве согласия этими государствами», – сказал заместитель председателя ОП.

Он добавил, что с этими государствами «ведётся работа», и возможно, им нужно будет больше времени для присоединения к коммюнике.

Из списка подписей под финальным коммюнике Глобального саммита исчезла Руанда, при этом к документу присоединился Вселенский Патриархат. Список опубликовал федеральный департамент иностранных дел Швейцарии с пометкой «обновлено 17 июня», пишет издание ГОРДОН.

Ранее Руанда была в списке стран как на экране во время саммита, так и в списке, опубликованном внешнеполитическим ведомством Швейцарии.

В то же время к коммюнике присоединился Вселенский Патриархат, который представлял на саммите патриарх Варфоломей. Всего теперь под документом подписи 77 стран и пяти международных организаций и институций.

Фото: ОПУ

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