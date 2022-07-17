В Греции разбился украинский Ан-12

На севере Греции потерпел крушение украинский транспортный самолёт Ан-12.

Об этом сообщает Одесса News со ссылкой на Kavalapost.

Греческие СМИ отмечают, что украинский транспортный самолёт Ан-12 упал на территории провинции Кавала. Он выполнял рейс из Сербии в Иорданию.

Греческое издание уточняет, что на борту находились три человека.

По предварительным данным, у самолёта загорелся один из двигателей.

«Самолёт подал сигнал бедствия в РПИ Афин и хотел совершить аварийную посадку в Кавале, так как один из его двигателей вышел из строя и загорелся, но вскоре после этого он был потерян для радаров и разбился в 10 морских милях к западу от Кавалы. В районе задействованы сильные силы пожаротушения», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года в Одессе СБУ разоблачила преступную схему на одном из государственных предприятий, чиновники которого пытались продать комплектующие к боевым самолётам, списывая запчасти как непригодные для использования. Таким образом злоумышленники пытались незаконно реализовать партию запчастей к авиадвигателям на общую сумму более 10 млн грн.

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