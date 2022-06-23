В Одессе чиновники предприятия попались на продаже запчастей к боевым самолётам

В Одессе СБУ разоблачила преступную схему на одном из государственных предприятий.

Чиновники пытались продать комплектующие к боевым самолётам, сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, руководство госпредприятия «списывало» детали как непригодные для использования. Позже краденые запчасти пытались провести через фиктивную процедуру закупки под видом новых.

Таким образом злоумышленники пытались незаконно реализовать партию запчастей к авиадвигателям на общую сумму более 10 млн грн. Правоохранителям удалось вернуть в собственность государства более 500 единиц запчастей.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении начальника Управления образования, культуры, молодёжи и спорта одного из сельских советов в Белгород-Днестровском районе по факту служебного подлога и завладения бюджетными средствами.

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