В Одесском порту хотят отменить коррупционную схему в сфере буксирных услуг

Одной из коррупционных схем, которая лишала доходов предприятие Одесский порт», была почасовая аренда буксиров государственных предприятий частными компаниями.

Об этом 3 декабря на пресс-конференции рассказал новый руководитель ГП «Одесский порт» Алексей Мясковский, сообщает пресс-служба порта.

По словам Мясковского, на конец года убытки некогда чрезвычайно прибыльного предприятия достигнут 100 миллионов гривен. Частично это объясняется тем, что до конца 2016 года 90% доходов ГП «ОП» приносил портовый флот, тогда занимавший 100% рынка буксирных услуг в порту. В настоящее время, из-за непрозрачной конкуренции со стороны частных компаний, доля рынка портового флота составляет лишь 13%.

В подтверждение этого тезиса руководитель порта привёл такие данные. Для проводки и постановки большого судна к причалу в среднем нужно 2 часа работы двух-трёх буксиров. Частный предприниматель платил портофлоту за использование его буксиров исходя из стоимости часа работы одного буксира. Это около 20 тысяч гривен ($400), т.е. за 2 часа работы трёх буксиров госпредприятие получало $2400, при том, что судовладелец платил частной компании 10-20 тыс. долларов буксирного сбора.

Сегодня эта схема по инициативе руководства ГП «Одесский порт» полностью отменена.

«Наши предложения нашли полную поддержку со стороны Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, решение принято, и теперь на рынке буксирных услуг будут действовать единые правила для всех», — подчеркнул Мясковский.

По его словам отныне при буксирных проводках применяется тариф по модулю судна, распределяется в соответствии с мощностью буксиров, участвующих в операции. Таким образом, весь реальный доход, полученный от судовладельца, распределяется пропорционально между всеми участниками проводки.

Новая модель расчётов уже отработана с другими субъектами рынка. Она позволила предприятию получить доход от использования одного буксира в 4 раза больше, чем при повременной аренде.

Фото: Пресс-служба ГП «Одесский порт»