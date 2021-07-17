Директор одесской спортшколы оказался взяточником

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя одного из коммунальных внешкольных учебных спортивных заведений Одессы, подозреваемого в совершении коррупционного преступления.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Следствием установлено, что руководитель организовал схему поборов со своих подчинённых-тренеров, побуждая их получать средства от детей, занимающихся в спортшколе.

«Под угрозой увольнения с каждого тренера спортшколы, директор ежемесячно получал от 10 до 18 000 гривен. Средства получались наличными или на банковские карточки, которые использовал организатор схемы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемого «на горячем» во время получения неправомерной выгоды от одного из тренеров.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождения сотрудников УСБУ в Одесской области.

За это преступление взяточник может получить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года одесскими правоохранителями задержан во время получения неправомерной выгоды начальник одного из районных секторов Главного управления ГСЧС в Одесской области, который требовал у предпринимателя 400 литров горючего, а также ежемесячно 300 долларов США взятки за непринятие мер в сфере пожарной и технологической безопасности резервуаров с дизельным топливом.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.