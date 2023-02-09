Имущество санатория им. Чувырина в Одессе возвращено государству

Прокуроры Одесской областной прокуратуры доказали в Верховном Суде незаконность выбытия из государственной собственности имущества санатория им. Чувырина общей площадью 4528 м кв стоимостью более 192 млн грн, расположенного на Французском бульваре в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что основанием иска стали незаконные соглашения, заключённые между юридическими лицами частного права и физическими лицами, в результате которых имущество выбыло из государственной собственности.

На данный момент прокуратура добилась частичного исполнения решения суда, по результату которого за Фондом государственного имущества Украины зарегистрировано в реестре право государственной собственности на 3151 м кв вышеуказанного имущества.

«Прокуратурой дополнительно принимаются меры по возвращению последних двух объектов санатория (два корпуса – дачи Анатры, являющиеся зданиями-памятниками культурного наследия площадью более 1300 м кв), которые были отчуждены в пользу третьих лиц при рассмотрении дела», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, в феврале 2023 года по иску Одесской областной прокуратуры суд вернул в государственную собственность имущество объединения санаторно-курортных заведений на курорте «Куяльник» стоимостью около 1 млрд гривен.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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