В Одесской области вводят новые графики отключений света

Энергетики тестируют новые графики отключений, которые позволят обеспечить справедливость и поочерёдность света всем жителям Одесской области.

Об этом сообщает ДТЭК «Одесские электросети» в Теlegram.

«По новым графикам потребителей разделят на шесть групп. Это позволит обеспечить справедливость и поочерёдность подачи света всем жителям Одесщины», — отмечают в ведомстве.

Также энергетики просят абонентов набраться терпения и относиться с пониманием к возможным перебоям в графиках, потому что ситуация в городе и области остаётся сложной.

«Энергетики круглосуточно производят необходимые работы. Наши специалисты в составе 2-х бригад помогают НЭК «Укрэнерго» как можно скорее закончить ремонт. Также продолжается переподключение объектов критической инфраструктуры к генераторам. Совместными усилиями энергетики и местные власти делают всё возможное, чтобы ситуация со светом в Одесской области улучшилась», — сообщает в Facebook ДТЭК «Одесские электросети».

С графиком отключений по Вашему адресу можно ознакомиться на сайте ДТЭК «Одесские электросети».

Как сообщала Одесса News, по словам начальника Одесской облвоенадминистрации Максима Марченко, ситуация с электроснабжением в регионе несколько улучшилась. Невероятными общими усилиями удалось предоставить дополнительный объём электроэнергии на Одесский район и город Одессу.

3 и 4 февраля произошли две масштабные аварии на ключевой подстанции Укрэнерго, питавшей Одессу и Одесский район. Были обесточены около 500 тыс. абонентов, объекты критической инфраструктуры, промышленность. Для решения этой проблемы критическую инфраструктуру города переводят на генераторы, а высвободившиеся мощности передают в дома горожан.

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