Кому в Одессе 11 октября отключат свет

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Академическая (Пионерская): 1, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5корпГ, 6, 6А, 6Д, 9, 9А, 9А-9Б, 9Б, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 11е, 14
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|10 Апреля: 2, 3, 4, 5, 6, 8
|9:00
16 сен.
|18:00
16 окт.
|Заплан.
|Аркадиевский переулок: 14/5
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Аркадиевский переулок: 4, 4/6
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Армейская: 7, 8, 9, 10, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 14/1, 15, 15А, 17, 17А
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Ботанический переулок: 6
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Бригадная: 56, 56/1, 58, 60, 62, 119, 121, 123, 123/1, 123/2, 125, 127, 129, 129А, 131, 133, 135, 137, 137б, 139, 141, 141А, 141Б, 141В, 141Г
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Ванцетти переулок: 16, 18, 18а, 20, 21, 21а
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Волна тупик: 7, 7а, 10
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Гагаринский переулок: 31
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Гвоздичный: 4
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Дидрихсона: 3, 5, 5а, 9, 11
|9:00
16 сен.
|18:00
16 окт.
|Заплан.
|Доковая: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Жаботинского: 69
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Жасминная: 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 15, 15/1, 16, 16а
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Зоопарковая: 3, 5, 5А, 7, 7а, 7Б, 9, 9А, 9Б, 11, 11А, 13, 13А, 13Б, 13В, 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 17Г, 19, 21
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Каманина: 1, 1/2, 1а, 1Б, 1Е, 1/27, 2, 2В, 3, 4, 19А, 19А/1, 20а, 21, 22, 22/1, 22/4, 22/8, 22/9, 22а, 22В, 22Н, 23, 23/3, 23Б, 23В, 23Д, 24, 24/1, 24а, 24Б, 25
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Кленовая: 2, 2а, 2а:, 4, 6, 11, 13
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Клубничная: 6
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Клубничный переулок: 1, 1а, 3, 3/1, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6А, 6Б, 7, 7а, 8а, 9, 11, 12, 12а, 13, 15А, 18, 21, 21-23, 23
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Кольцевая: 1, 8, 8/8, 8а, 9, 9А
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Кондрашина: 25, 27, 29, 31, 31-А, 33, 35, 37, 39А, 41, 43, 43а
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Леваневского: 1, 1/3, 1/3-Б, 2, 2А, 4/17, 4/172, 5, 6, 7, 7/5, 7/7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 14, 14-16, 15, 15А, 17, 19, 20, 22, 23, 23-А, 23А, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 32А, 32-38, 33, 34, 36, 222
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Леваневского переулок: 1а, 2, 2/3, 9, 24
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Левкойная: 13, 13а, 14, 14-А, 15, 16, 18, 18а, 20, 21, 21а, 22, 23, 25, 25а, 26, 28, 30, 32, 32А, 32Б, 32В
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Леваневского тупик: 1/3, 2, 2/1, 2/1А, 2/4, 2/6, 2б, 2/10, 2/23, 5, 5А, 216
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Лунный переулок: 1
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Лунина Контр-адмирала: 2, 4
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Маршала Говорова: 2, 5А, 5Б, 10Б, 18, 18Б
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Мачтовая: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 101
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Мечникова: 36, 36а
|9:00
16 сен.
|18:00
16 окт.
|Заплан.
|Морской переулок: 2, 12, 25, 29, 29А
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Палубная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Палубный переулок: 1, 2, 3, 4, 5
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Педагогическая: 2, 5, 7, 11, 11А, 13, 15, 15А, 17, 18, 19, 20А, 23, 23/2, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23А, 23Д, 30а, 30Б, 30в, 32, 32б, 34, 34-А, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 236
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Педагогический переулок: 3А, 5, 5А
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Педагогическая: 29, 52, 52а, 56, 58, 541, 542, 543, 562, 563
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Петрашевского: 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Петрашевского: 23, 31, 33, 39, 39/1, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Посмитного: 5, 7, 7А, 9, 9а, 9-В, 10/121, 92
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Посмитного: 9, 9а, 9діл.3, 10, 10/12, 10/12/37, 12, 12а, 16, 18, 19, 19а, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Прорезной переулок: 27
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Ромашковая: 15, 17, 17а, 19, 21а, 23, 25, 27, 27А, 28, 29, 30, 30а, 31, 31/2, 32, 32а, 33, 34, 34А, 36, 36а, 38, 40, 40б, 40-В, 40Г, 42, 44, 46
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Светлый переулок: 1, 1Б, 2, 2А, 3, 5, 7, 7/1
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Северная: 14
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Северный переулок: 3, 4а, 8, 10, 12, 14
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Сегедская: 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 9, 9А, 11, 13, 15, 15Б, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 21Б, 23, 23а, 23Б, 523, 539, 554, 561, 589, 596, 5100, 5111, 5122, 5127, 5155, 5160
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Солнечная: 1Б, 2, 2а, 3/1, 3/1а, 7/9, 10, 16
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Судостроительная: 5, 7, 9
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Танкерная: 4, 5, 6/1, 6А, 7, 8, 9, 9/2А, 11, 13, 14
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Тенистая: 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 6/1-А, 6/2, 6/3, 6/4, 6/4-а, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/9б, 6А, 6А/14, 6Б, 6/10, 6/10а, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/21, 7, 9, 9/12, 11, 13, 13А, 24, 26, 28, 30Б, 32, 612, 617, 911а
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Тополевая (Приморский район): 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Трудовая: 7, 9
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Угорская: 2, 3
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Университетский переулок: 1, 2, 4, 4б, 6б
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 15, 15/2, 15А, 15Б, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/8, 25Г, 25Д, 31, 39, 41, 43, 45, 47, 47Б
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Франко Ивана: 28, 28а, 29, 29/2, 29а, 29б1, 29б2, 31, 32, 33, 33а, 34, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 37/2, 38, 38б, 39А, 40а, 40б, 40в, 40б1, 40в2
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Франко Ивана переулок: 12, 14, 15, 16, 17, 19
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Хрустальный переулок: 1/1, 1/2, 1/7, 1/8-9, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 8А, 10, 13
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Черняховского: 1, 1А, 3, 4, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 14, 20, 20А, 20Б
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Шевченко проспект: 8/3, 8/4, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8А, 8А/1, 8Б, 8В, 8/10, 8/11, 8А1
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Шклярука: 13, 15, 15а, 15б, 15-В
|8:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Штурвальная: 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11А, 13, 13а
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.
|Экономический переулок: 1, 2, 3, 5
|7:00
11 окт.
|20:00
11 окт.
|Заплан.