MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Кому в Одессе 11 октября отключат свет

Кому в Одессе 11 октября отключат свет

-света5-1.jpg

11 октября в связи с проведением запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию. 

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети». 

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

 Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Академическая (Пионерская):  1, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5корпГ, 6, 6А, 6Д, 9, 9А, 9А-9Б, 9Б, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 11е, 14 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
10 Апреля:  2, 3, 4, 5, 6, 8 9:00
16 сен.		 18:00
16 окт.		 Заплан.
Аркадиевский переулок:  14/5 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Аркадиевский переулок:  4, 4/6 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Армейская:  7, 8, 9, 10, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 14/1, 15, 15А, 17, 17А 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Ботанический переулок:  6 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Бригадная:  56, 56/1, 58, 60, 62, 119, 121, 123, 123/1, 123/2, 125, 127, 129, 129А, 131, 133, 135, 137, 137б, 139, 141, 141А, 141Б, 141В, 141Г 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Ванцетти переулок:  16, 18, 18а, 20, 21, 21а 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Волна тупик:  7, 7а, 10 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Гагаринский переулок:  31 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Гвоздичный:  4 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Дидрихсона:  3, 5, 5а, 9, 11 9:00
16 сен.		 18:00
16 окт.		 Заплан.
Доковая:  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Жаботинского:  69 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Жасминная:  1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 15, 15/1, 16, 16а 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Зоопарковая:  3, 5, 5А, 7, 7а, 7Б, 9, 9А, 9Б, 11, 11А, 13, 13А, 13Б, 13В, 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 17Г, 19, 21 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Каманина:  1, 1/2, 1а, 1Б, 1Е, 1/27, 2, 2В, 3, 4, 19А, 19А/1, 20а, 21, 22, 22/1, 22/4, 22/8, 22/9, 22а, 22В, 22Н, 23, 23/3, 23Б, 23В, 23Д, 24, 24/1, 24а, 24Б, 25 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Кленовая:  2, 2а, 2а:, 4, 6, 11, 13 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Клубничная:  6 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Клубничный переулок:  1, 1а, 3, 3/1, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6А, 6Б, 7, 7а, 8а, 9, 11, 12, 12а, 13, 15А, 18, 21, 21-23, 23 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Кольцевая:  1, 8, 8/8, 8а, 9, 9А 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Кондрашина:  25, 27, 29, 31, 31-А, 33, 35, 37, 39А, 41, 43, 43а 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Леваневского:  1, 1/3, 1/3-Б, 2, 2А, 4/17, 4/172, 5, 6, 7, 7/5, 7/7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 14, 14-16, 15, 15А, 17, 19, 20, 22, 23, 23-А, 23А, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 32А, 32-38, 33, 34, 36, 222 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Леваневского переулок:  1а, 2, 2/3, 9, 24 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Левкойная:  13, 13а, 14, 14-А, 15, 16, 18, 18а, 20, 21, 21а, 22, 23, 25, 25а, 26, 28, 30, 32, 32А, 32Б, 32В 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Леваневского тупик:  1/3, 2, 2/1, 2/1А, 2/4, 2/6, 2б, 2/10, 2/23, 5, 5А, 216 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Лунный переулок:  1 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Лунина Контр-адмирала:  2, 4 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Маршала Говорова:  2, 5А, 5Б, 10Б, 18, 18Б 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Мачтовая:  6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 101 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Мечникова:  36, 36а 9:00
16 сен.		 18:00
16 окт.		 Заплан.
Морской переулок:  2, 12, 25, 29, 29А 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Палубная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Палубный переулок:  1, 2, 3, 4, 5 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Педагогическая:  2, 5, 7, 11, 11А, 13, 15, 15А, 17, 18, 19, 20А, 23, 23/2, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23А, 23Д, 30а, 30Б, 30в, 32, 32б, 34, 34-А, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 236 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Педагогический переулок:  3А, 5, 5А 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Педагогическая:  29, 52, 52а, 56, 58, 541, 542, 543, 562, 563 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Петрашевского:  11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Петрашевского:  23, 31, 33, 39, 39/1, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Посмитного:  5, 7, 7А, 9, 9а, 9-В, 10/121, 92 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Посмитного:  9, 9а, 9діл.3, 10, 10/12, 10/12/37, 12, 12а, 16, 18, 19, 19а, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Прорезной переулок:  27 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Ромашковая:  15, 17, 17а, 19, 21а, 23, 25, 27, 27А, 28, 29, 30, 30а, 31, 31/2, 32, 32а, 33, 34, 34А, 36, 36а, 38, 40, 40б, 40-В, 40Г, 42, 44, 46 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Светлый переулок:  1, 1Б, 2, 2А, 3, 5, 7, 7/1 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Северная:  14 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Северный переулок:  3, 4а, 8, 10, 12, 14 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Сегедская:  5, 5А, 5Б, 7, 7А, 9, 9А, 11, 13, 15, 15Б, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 21Б, 23, 23а, 23Б, 523, 539, 554, 561, 589, 596, 5100, 5111, 5122, 5127, 5155, 5160 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Солнечная:  1Б, 2, 2а, 3/1, 3/1а, 7/9, 10, 16 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Судостроительная:  5, 7, 9 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Танкерная:  4, 5, 6/1, 6А, 7, 8, 9, 9/2А, 11, 13, 14 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Тенистая:  2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 6/1-А, 6/2, 6/3, 6/4, 6/4-а, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/9б, 6А, 6А/14, 6Б, 6/10, 6/10а, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/21, 7, 9, 9/12, 11, 13, 13А, 24, 26, 28, 30Б, 32, 612, 617, 911а 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Тополевая (Приморский район):  1, 3, 5, 7, 9, 15, 17 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Трудовая:  7, 9 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Угорская:  2, 3 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Университетский переулок:  1, 2, 4, 4б, 6б 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Фонтанская дорога:  15, 15/2, 15А, 15Б, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/8, 25Г, 25Д, 31, 39, 41, 43, 45, 47, 47Б 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Франко Ивана:  28, 28а, 29, 29/2, 29а, 29б1, 29б2, 31, 32, 33, 33а, 34, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 37/2, 38, 38б, 39А, 40а, 40б, 40в, 40б1, 40в2 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Франко Ивана переулок:  12, 14, 15, 16, 17, 19 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Хрустальный переулок:  1/1, 1/2, 1/7, 1/8-9, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 8А, 10, 13 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Черняховского:  1, 1А, 3, 4, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 14, 20, 20А, 20Б 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Шевченко проспект:  8/3, 8/4, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8А, 8А/1, 8Б, 8В, 8/10, 8/11, 8А1 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Шклярука:  13, 15, 15а, 15б, 15-В 8:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Штурвальная:  3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11А, 13, 13а 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Экономический переулок:  1, 2, 3, 5 7:00
11 окт.		 20:00
11 окт.		 Заплан.
Просмотров: 54

Смотрите также...

scroll to top