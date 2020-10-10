Кому в Одессе 11 октября отключат свет

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. Причина Академическая (Пионерская): 1, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5корпГ, 6, 6А, 6Д, 9, 9А, 9А-9Б, 9Б, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 11е, 14 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. 10 Апреля: 2, 3, 4, 5, 6, 8 9:00

16 сен. 18:00

16 окт. Заплан. Аркадиевский переулок: 14/5 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Аркадиевский переулок: 4, 4/6 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Армейская: 7, 8, 9, 10, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 14/1, 15, 15А, 17, 17А 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Ботанический переулок: 6 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Бригадная: 56, 56/1, 58, 60, 62, 119, 121, 123, 123/1, 123/2, 125, 127, 129, 129А, 131, 133, 135, 137, 137б, 139, 141, 141А, 141Б, 141В, 141Г 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Ванцетти переулок: 16, 18, 18а, 20, 21, 21а 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Волна тупик: 7, 7а, 10 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Гагаринский переулок: 31 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Гвоздичный: 4 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Дидрихсона: 3, 5, 5а, 9, 11 9:00

16 сен. 18:00

16 окт. Заплан. Доковая: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Жаботинского: 69 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Жасминная: 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 15, 15/1, 16, 16а 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Зоопарковая: 3, 5, 5А, 7, 7а, 7Б, 9, 9А, 9Б, 11, 11А, 13, 13А, 13Б, 13В, 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 17Г, 19, 21 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Каманина: 1, 1/2, 1а, 1Б, 1Е, 1/27, 2, 2В, 3, 4, 19А, 19А/1, 20а, 21, 22, 22/1, 22/4, 22/8, 22/9, 22а, 22В, 22Н, 23, 23/3, 23Б, 23В, 23Д, 24, 24/1, 24а, 24Б, 25 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Кленовая: 2, 2а, 2а:, 4, 6, 11, 13 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Клубничная: 6 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Клубничный переулок: 1, 1а, 3, 3/1, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6А, 6Б, 7, 7а, 8а, 9, 11, 12, 12а, 13, 15А, 18, 21, 21-23, 23 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Кольцевая: 1, 8, 8/8, 8а, 9, 9А 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Кондрашина: 25, 27, 29, 31, 31-А, 33, 35, 37, 39А, 41, 43, 43а 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Леваневского: 1, 1/3, 1/3-Б, 2, 2А, 4/17, 4/172, 5, 6, 7, 7/5, 7/7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 14, 14-16, 15, 15А, 17, 19, 20, 22, 23, 23-А, 23А, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 32А, 32-38, 33, 34, 36, 222 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Леваневского переулок: 1а, 2, 2/3, 9, 24 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Левкойная: 13, 13а, 14, 14-А, 15, 16, 18, 18а, 20, 21, 21а, 22, 23, 25, 25а, 26, 28, 30, 32, 32А, 32Б, 32В 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Леваневского тупик: 1/3, 2, 2/1, 2/1А, 2/4, 2/6, 2б, 2/10, 2/23, 5, 5А, 216 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Лунный переулок: 1 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Лунина Контр-адмирала: 2, 4 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Маршала Говорова: 2, 5А, 5Б, 10Б, 18, 18Б 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Мачтовая: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 101 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Мечникова: 36, 36а 9:00

16 сен. 18:00

16 окт. Заплан. Морской переулок: 2, 12, 25, 29, 29А 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Палубная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Палубный переулок: 1, 2, 3, 4, 5 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Педагогическая: 2, 5, 7, 11, 11А, 13, 15, 15А, 17, 18, 19, 20А, 23, 23/2, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23А, 23Д, 30а, 30Б, 30в, 32, 32б, 34, 34-А, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 236 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Педагогический переулок: 3А, 5, 5А 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Педагогическая: 29, 52, 52а, 56, 58, 541, 542, 543, 562, 563 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Петрашевского: 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Петрашевского: 23, 31, 33, 39, 39/1, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Посмитного: 5, 7, 7А, 9, 9а, 9-В, 10/121, 92 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Посмитного: 9, 9а, 9діл.3, 10, 10/12, 10/12/37, 12, 12а, 16, 18, 19, 19а, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Прорезной переулок: 27 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Ромашковая: 15, 17, 17а, 19, 21а, 23, 25, 27, 27А, 28, 29, 30, 30а, 31, 31/2, 32, 32а, 33, 34, 34А, 36, 36а, 38, 40, 40б, 40-В, 40Г, 42, 44, 46 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Светлый переулок: 1, 1Б, 2, 2А, 3, 5, 7, 7/1 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Северная: 14 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Северный переулок: 3, 4а, 8, 10, 12, 14 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Сегедская: 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 9, 9А, 11, 13, 15, 15Б, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 21Б, 23, 23а, 23Б, 523, 539, 554, 561, 589, 596, 5100, 5111, 5122, 5127, 5155, 5160 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Солнечная: 1Б, 2, 2а, 3/1, 3/1а, 7/9, 10, 16 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Судостроительная: 5, 7, 9 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Танкерная: 4, 5, 6/1, 6А, 7, 8, 9, 9/2А, 11, 13, 14 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Тенистая: 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 6/1-А, 6/2, 6/3, 6/4, 6/4-а, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/9б, 6А, 6А/14, 6Б, 6/10, 6/10а, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/21, 7, 9, 9/12, 11, 13, 13А, 24, 26, 28, 30Б, 32, 612, 617, 911а 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Тополевая (Приморский район): 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Трудовая: 7, 9 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Угорская: 2, 3 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Университетский переулок: 1, 2, 4, 4б, 6б 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Фонтанская дорога: 15, 15/2, 15А, 15Б, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/8, 25Г, 25Д, 31, 39, 41, 43, 45, 47, 47Б 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Франко Ивана: 28, 28а, 29, 29/2, 29а, 29б1, 29б2, 31, 32, 33, 33а, 34, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 37/2, 38, 38б, 39А, 40а, 40б, 40в, 40б1, 40в2 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Франко Ивана переулок: 12, 14, 15, 16, 17, 19 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Хрустальный переулок: 1/1, 1/2, 1/7, 1/8-9, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 8А, 10, 13 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Черняховского: 1, 1А, 3, 4, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 14, 20, 20А, 20Б 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Шевченко проспект: 8/3, 8/4, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8А, 8А/1, 8Б, 8В, 8/10, 8/11, 8А1 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Шклярука: 13, 15, 15а, 15б, 15-В 8:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Штурвальная: 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11А, 13, 13а 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан. Экономический переулок: 1, 2, 3, 5 7:00

11 окт. 20:00

11 окт. Заплан.