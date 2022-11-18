Одесские энергетики 24/7 делают всё возможное, чтобы в области был свет

ДТЭК «Одесские электросети» 18 ноября продолжает экстренные отключения света у потребителей Одессы и области.

Об этом в Facebook сообщила компания.

«К сожалению, по распоряжению НЭК Укрэнерго, вынуждены проводить экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют! Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают всё возможное, чтобы поправить ситуацию», — говорится в сообщении.

Компания подчёркивает, что из-за масштабных ракетных обстрелов энергосистема страны находится в сложном состоянии. «Разрушены важные инфраструктурные объекты, приведшие к разбалансированию системы. Энергетики 24/7 делают всё возможное, чтобы стабилизировать работу в энергосистеме и у всех жителей области был свет».

ДТЭК считает, что каждый их бизнес-клиент может помочь энергетикам, используя электроэнергию разумно и умеренно. «Мы подготовили 5 советов для бизнеса. Выполняя их, бизнес-клиенты помогут избегать аварийных ситуаций из-за перегрузки в сети и обеспечить нормальную работу энергосистемы», — пишет ДТЭК.

Среди советов — ограничить подсветку витрин и вывесок, торговых залов, фасадных реклам, уменьшить потребление электроэнергии в офисах, уменьшить использование электроёмких приборов.

«Сейчас это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают всё возможное, чтобы каждый дома имел свет», — резюмируют в компании.

Как сообщала Одесса News, к одесситам 17 ноября обратился мэр города Геннадий Труханов, призвавший «сохранять спокойствие и с пониманием относиться к тому, что происходит в городе и стране в целом».

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