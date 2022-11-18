Командующий ВМС ВСУ поздравил военных с Днём сержанта ВСУ

От имени Командования Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины его Командующий — вице-адмирал Алексей Неижпапа поздравил военнослужащих с профессиональным праздником – Днём сержанта Вооружённых Сил Украины.

Текст поздравления размещён на странице ВМС ВСУ в Facebook.

Обращаясь к старшинам и сержантам, Алексей Неижпапа назвал их «основой Сил обороны Украины, надёжной опорой для офицеров, образцом выполнения обязанностей военной службы для матросов».

«Именно на вас держится боеспособность кораблей и воинских частей, вы являетесь основой экипажей и расчётов, а от ваших личных командирских, профессиональных и лидерских качеств зависит выполнение боевых задач по отражению российской вооружённой агрессии в море, на суше и в воздухе», — отметил Командующий.

Вице-адмирал поблагодарил сержантов «за верность Военной Присяге, стойкость, доблесть и решительность, самоотверженность и боевое мастерство, за преданность боевому братству и непреклонную волю в нашей священной борьбе за Украину».

Как сообщала Одесса News, Алексей Неижпапа назначен командующим Военно-Морских сил Вооружённых сил Украины указом № 217/2020 Президент Украины 11 июня 2020 года.

На фото ВМС ВСУ Алексей Неижпапа и главный старшина ВМС Украины Павел Ручка.

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