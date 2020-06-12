Неижпапа стал новым командующим ВМС вместо Воронченко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-Морских сил Вооружённых сил Украины.

Соответствующий указ № 217/2020 Президент подписал 11 июня, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Назначить Неижпапу Алексея Леонидовича командующим Военно-Морскими Силами Вооружённых Сил Украины», — говорится в указе.

Отмечается, что Алексей Неижпапа родился в 1975 году в г. Севастополе (АР Крым). В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008 году — Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень) и Национальный университет обороны Украины в 2015-м.

В 2015-2019 годах был заместителем командующего Военно-Морскими силами по боевой подготовке – начальником управления боевой подготовки Командования Военно-Морских сил ВСУ.

С апреля 2020 года Неижпапа занимал должность заместителя командующего Военно-Морских сил Вооружённых сил Украины. Принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошёл на кораблях ВМС ВСУ (на должностях от командира батареи фрегата до командира бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания на должностях командира корабля и командира бригады.

Неоднократно осуществлял руководство украинско-американскими учениями «Си Бриз» от украинской стороны.

Другим указом Зеленский освободил Воронченко Игоря Александровича с должности командующего ВМС ВСУ.

Как сообщала Одесса News, Воронченко предложили должность в Главной инспекции Минобороны.

Как заявил Неижпапа, «курс не меняем. Главная цель — переход от Военно-морских сил, которые ждут противника у своих берегов, к ВМС, которые встречают противника возле его берегов».

По данным источников в Минобороне издания Думская, увольнение Воронченко — это часть общего курса военно-политического руководства страны на «перестать стрелять». У Зеленского надеются, что боевой адмирал, каким был Воронченко, прошедший все этапы войны с РФ, тихо уйдёт в тень, отказавшись от должности.

По утверждению издания, при Воронченко ВМСУ превратились в реальную боевую силу, имеющую весь спектр современных вооружений. Украинская морская пехота держит оборону на ключевых участках фронта, корабли и катера патрулируют побережье, а морские авиаторы обеспечивают их работу и проводят постоянные тренировки на полигонах. В скором времени ВМСУ пополнится противокорабельными комплексами наземного базирования, что кардинальным образом изменит баланс сил в нашей части Чёрного моря.

Вакантную должность Неижпапы прочат нынешнему начальнику 198-го учебного центра флота в Николаеве капитану первого ранга Шагену Шайволодяну, при котором этот центр, по данным «Украинского милитарного портала» стал фигурантом нескольких уголовных дел, связанных с коррупцией, а его учащихся (и срочников, и контрактников) вынуждают ремонтировать территорию, работать на кухне, убирать стихийную свалку за пределами части и перечислять деньги на ремонт в общую кассу.

