Дурной пример заразителен: в США начался памятникопад

В Бостоне (США) участники протестов против убийства темнокожего Джорджа Флойда полицейским, отломали голову статуи Христофора Колумба, мореплавателя из Генуи, который открыл Американский континент в 1451 году.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на CBC Boston.

«Ночью у статуи Христофора Колумба в Бостоне снесли голову», — говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал, также ночью, в городе Ричмонд, штат Вирджиния, участники митингов повалили статую мореплавателя и выбросили её в реку.

Как известно, Колумб был одним из первых европейцев в Новом Свете, именно ему приписывают открытие Американского континента. Однако, по мнению критиков, именно его путешествие в Америку стало началом для трансатлантической торговли рабами. Колумба также критикуют за жестокое обращение и убийства индейцев — коренного народа США.

Кстати. Волна протестов прокатилась по США из-за смерти 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. В интернет попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. Вскоре Флойд скончался в больнице.

ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий правоохранителей. Четверо полицейских, причастных к инциденту, были уволены. Офицер, который фигурирует в скандальном видео, был арестован. Ему предъявили обвинение в убийстве. Позже суд назначил ему залог в $1 миллион.