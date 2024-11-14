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  4. Трамп выбрал на пост госсекретаря США сенатора Марко Рубио: что о нём известно

Трамп выбрал на пост госсекретаря США сенатора Марко Рубио: что о нём известно

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Избранный президент США Дональд Трамп 13 ноября официально утвердил сенатора от Флориды Марко Рубио своим кандидатом на пост госсекретаря.

Об этом сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на телеканал CNN.

«Марко – уважаемый лидер и очень сильный голос за свободу. Он будет сильным защитником нашей нации, настоящим другом наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не отступит перед нашими противниками», – говорится в заявлении Трампа.

Рубио в соцсети Х назвал это «огромной ответственностью» и сказал, что он «польщён доверием», которое оказал ему Трамп.

«Как государственный секретарь, я буду работать каждый день, чтобы реализовать его внешнеполитическую повестку дня. Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир силой и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего», – говорится в сообщении.

Его ещё должен будет утвердить на эту должность Сенат, отмечает CNN.

Одесса News информировала, что Дональд Трамп объявил о назначении на должность министра обороны в его будущей администрации ветерана Национальной гвардии и ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета. 

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