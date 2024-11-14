Трамп выбрал на пост госсекретаря США сенатора Марко Рубио: что о нём известно

Избранный президент США Дональд Трамп 13 ноября официально утвердил сенатора от Флориды Марко Рубио своим кандидатом на пост госсекретаря.

Об этом сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на телеканал CNN.

«Марко – уважаемый лидер и очень сильный голос за свободу. Он будет сильным защитником нашей нации, настоящим другом наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не отступит перед нашими противниками», – говорится в заявлении Трампа.

Рубио в соцсети Х назвал это «огромной ответственностью» и сказал, что он «польщён доверием», которое оказал ему Трамп.

«Как государственный секретарь, я буду работать каждый день, чтобы реализовать его внешнеполитическую повестку дня. Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир силой и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего», – говорится в сообщении.

Его ещё должен будет утвердить на эту должность Сенат, отмечает CNN.

Одесса News информировала, что Дональд Трамп объявил о назначении на должность министра обороны в его будущей администрации ветерана Национальной гвардии и ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета.

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