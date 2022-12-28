США передали Украине оборудование для ремонта энергосетей и два NASAMS

Партнёры Украины, включая Соединённые Штаты Америки, делают всё возможное, чтобы уменьшить ущерб, причинённый ракетными ударами России по критической инфраструктуре Украины.

Как сообщает в Facebook Генштаб ВСУ, Министерство энергетики США работало в партнёрстве с Национальными лабораториями, промышленностью, коммунальными службами и украинским правительством, чтобы найти доступное оборудование в США, которое можно было бы доставить в Украину для экстренной поддержки.

Отмечается, что чиновники Министерства выделили более 53 миллионов долларов в поддержку электросетей Украины.

«Оборудование, которое мы предоставляем, является критически важным для аварийного ремонта Украины перед лицом нападений России, – заявили представители Министерства энергетики США. — Эта поддержка поможет Украине восстановить магистраль своей системы электропередач, которая имеет решающее значение для того, чтобы удерживать свет и тепло в домах в течение зимы».

В сообщении подчёркивается уверенность Министерства энергетики США в продолжении оказания помощи в ремонте повреждённой энергоинфраструктуры.

«Мы будем продолжать идентифицировать оборудование, которое можно послать из Соединённых Штатов, в дополнение к текущим усилиям по поиску и приобретению за рубежом оборудования, совместимого с украинской системой», — сказали чиновники.

Министерство энергетики нашло такое оборудование, а Транспортное Командование Вооружённых Сил США отправило его в Украину. Первые партии оборудования уже находятся на украинской территории.

Усилия Министерства энергетики являются частью общегосударственного подхода, который Соединённые Штаты внедряют после вторжения России в Украину. С 24 февраля 2022 года только Министерство обороны выделило Украине почти 20 миллиардов долларов помощи на безопасность.

«Мы присылаем в Украину ряд средств противовоздушной обороны, — сказал представитель Министерства обороны США. — Мы доставили в Украину первые два NASAMS (Национальные перспективные зенитно-ракетные системы) и делаем противовоздушную оборону приоритетом в нашей помощи», — сказал чиновник.

Украинские официальные лица сообщают, что системы США были чрезвычайно эффективны в противодействии продолжению ракетных и беспилотных атак России, а ВСУ благодарны за поддержку и помощь США.

Как сообщала Одесса News, Великобритания подтвердила, что в рамках военной поддержки отправила в декабре 2022 года Украине высокоточные ракеты Brimstone 2.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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