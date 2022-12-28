О чём говорили на очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего 27 декабря.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

Участники ставки заслушали доклады Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины и командующих войсками оперативных направлений о ситуации на фронте, обсудили реализацию предыдущих решений ставки по отдельным участкам, в частности, вблизи населённых пунктов Бахмут и Кременная.

Также обсудили вопрос обеспечения сил обороны необходимым оружием и оборудованием, а также подробно рассмотрели актуализацию плана действий сил обороны на следующий год.

В заседании приняли участие глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

Также участвовали министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, и.о. главы СБУ Василий Малюк и другие руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Как сообщала Одесса News, Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства. Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней.

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