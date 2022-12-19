О чём говорили на последнем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 18 декабря, провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины и командующие войсками оперативных направлений доложили Зеленскому о ситуации на фронте, отдельно остановившись на самых горячих участках.

Члены Ставки уделили внимание ситуации в Беларуси. Была заслушана информация об актуальной численности и вооружении вражеских военных группировок. Командующие отметили готовность сил обороны реагировать на развитие событий.

Кроме того, участники заседания обсудили ход ликвидации последствий массированного ракетного удара России по энергетической инфраструктуре Украины, заслушали доклады о подключении потребителей к электро- и теплоснабжению.

В заседании приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, временно исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Как сообщала Одесса News, на южном направлении силы противовоздушной обороны ночью 19 декабря сбили 10 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.

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