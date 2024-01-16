Президент Украины и Генеральный секретарь НАТО встретились в Давосе

16 января в Давосе (Швейцария) Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Глава государства поблагодарил Генерального секретаря НАТО за стойкую поддержку со стороны Альянса в защите от российского вторжения.

«Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг обсудили ситуацию на поле боя. Президент проинформировал о произошедших в последнее время массированных российских обстрелах украинских городов и общин. Глава государства отметил важность дальнейшего усиления украинской системы противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили другие оборонные нужды Украины.

Была также отмечена важность подписания двустороннего Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией. Президент рассказал о продолжении работы над аналогичными документами с другими партнёрами и отметил важность безотлагательного подписания таких соглашений, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг обсудили подготовку следующего саммита Североатлантического союза в Вашингтоне.

Глава государства подчеркнул, что Украина ожидает принятия решений, которые приблизят её членство к НАТО.

Одесса News информировала, что Президент Владимир Зеленский 15 января начал официальный визит в Швейцарскую Конфедерацию, встретившись с председателями Национального совета Федерального собрания Швейцарии и Совета кантонов, главами партий и фракций Федерального собрания Швейцарии, а также с Президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхерд.

Фото: ОПУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy