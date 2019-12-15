В США озаботились состоянием границ в Одесской области

Новым шагом на пути международного сотрудничества Государственной пограничной службы Украины с Посольством США в Украине стала встреча представителей Таможенно-пограничной службы США с украинскими пограничниками и таможенниками в Одессе.

Как сообщает Госпогранслужба, целью визита американской делегации, которую возглавил руководитель Программы ExBS Мэтью Болдин, является улучшение и совершенствование системы безопасности государственных границ Украины, эффективная реализация широкого спектра технических рекомендаций и обмен полезным опытом.

«В ходе работы, которая продолжалась в течение трёх дней на базе отдела пограничной службы «Одесса-аэропорт», представители США поэтапно рассмотрели порядок функционирования пункта пропуска для авиационного сообщения!, — говорится в сообщении.

Отмечается, что американскую делегацию интересовали вопросы организации оформления пассажиров, как на прилёт так и на вылет, критерии отбора персонала, его подготовка для дальнейшего прохождения службы, практическое противодействие противоправной деятельности на государственной границе, реагирование на нестандартные ситуации, взаимодействие ГНСУ и ГФС, работа кинологов.

Большей динамичности встрече добавила проверка ловкости служебной собаки на выявление наркотического вещества, которое спрятали в одежде одного из участников мероприятия. Свою работу пёс выполнил на отлично, как говорится, играя, от чего гости пришли в неописуемый восторг.

Представители США оставили положительный отзыв об организации службы своих украинских коллег, в частности, положительно отметили взаимодействие с другими правоохранительными органами, сотрудничество с Интерполом, предоставили конкретные рекомендации по усовершенствованию, поблагодарили за открытость и искренность в общении и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Фото: Госпогранслужба