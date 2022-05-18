Командующий ВМС Неижпапа встретился с конгресс-вумен: о чём говорили

Командующий Военно-морскими силами Вооружённых сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа во время встречи с членом Палаты представителей США Викторией Спартц подчеркнул, что блокирование россиянами гражданских судов в украинских портах может привести к гуманитарной катастрофе мирового масштаба и голоду в странах Африки.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в Facebook.

Во время встречи с конгресс-вумен Неижпапа заявил, что, несмотря на громкие заявления врага с первых дней войны об уничтожении украинской системы противовоздушной обороны и ВМС, этого так и не произошло.

Он подчеркнул, что «украинское отечественное ПВО действует, Военно-морские силы — тоже, в чём российские захватчики имели возможность наглядно убедиться, и неоднократно».

Украинские военные моряки, морские пехотинцы и авиация выполняют боевые задачи и дают отпор российскому агрессору в разных регионах страны: от Мариуполя до Болграда.

Отдельно командующий ВМС акцентировал внимание конгресс-вумен на важных гуманитарных составляющих, в частности, в контексте содействия решению вопросов освобождения из плена украинских морских пехотинцев, социальной и психологической помощи членам их семей и наращивания возможностей взятия под контроль северо-западной части Чёрного моря и возобновления гражданского судоходства.

Относительно возобновления судоходства Неижпапа убеждён, что этим вопросом серьёзно должна заняться и международная гуманитарная миссия.

Командующий ВМС подчеркнул, что выход из украинских портов гражданских судов блокируется со стороны россиян. Это может привести к гуманитарной катастрофе мирового масштаба и голоду в странах Африканского континента. Ведь Украина входит в пятёрку крупнейших в мире экспортёров зерновых культур.

Со своей стороны, Спартц заверила, что американские законодатели и чиновники будут продолжать делать всё возможное для увеличения объёмов оказания помощи Украине, которая храбро противостоит российской агрессии с целью защиты своей территориальной целостности и недопущения дестабилизации обстановки на всём Европейском континенте.

Конгресс-вумен заявила, что цель её визита – узнать реальные потребности ВМС Украины и доложить об этом в Конгрессе. По словам Спартц, помощь Украине – это тот вопрос, который всех объединяет – и демократов, и республиканцев, и не только американцев, но и европейцев. Украина – храбрая страна, подчеркнула она.

«Ваши воины нас вдохновляют! Да, некоторые сомневались, способно ли украинское войско справиться с российским нашествием. Но лично я в этом не сомневалась никогда. Я благодарю вас за вашу храбрость! С такой силой духа и благодаря нашей поддержке вы обязательно победите», — подчеркнула Спартц.

Кстати. Спартц — первая этническая украинка, избранная в Конгресс Соединённых Штатов Америки.

Как сообщала Одесса News, из-за полномасштабной российской агрессии шесть морских портов Украины не могут принимать и отправлять грузы. Дунайские порты работают в обычном режиме и Мининфраструктуры работает над увеличением их мощности.

Фото: Facebook

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.