Одесситам напоминают о последствиях разглашения информации о Силах обороны

Хотя Одесская область не находится на линии столкновения, время от времени она становится зоной боевых действий, в частности, во время ракетных атак.

Напряжение вокруг региона, угроза высадки десанта являются риском, к реагированию на который Силы обороны системно готовятся. Проведение каких-либо тренировочных, предупредительных или других действий Сил обороны направлено на обеспечение безопасности региона и не подлежит разглашению до соответствующего решения военного командования.

Если вам известна такая информация, сообщите компетентным органам и назовите источник её получения для правового реагирования. В противном случае вы сами становитесь на путь препятствования законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям. А это уже криминальное преступление, — предупреждает руководство Объединённого координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

ЗАПРЕЩЕНО проведение фото/видеофиксации и их распространение:

персональных данных и фотографий, содержащих лица военных, фиксирование геолокационной, визуальной привязки к местам выполнения ими задач

дорог общего использования

объектов общего назначения

объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений

расположение, сосредоточение либо перемещение воинских частей (подразделений) Сил обороны.

Будьте бдительны и сознательны, не помогайте врагу! Вместе сохраним Одессу, Украину и жизнь!

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