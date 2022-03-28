На прошедших выходных Одесский зоопарк вновь открыл свои двери для посетителей.

Как сообщает официальный сайт города, одесситов встречал духовой оркестр Муниципального театра духовой музыки им.А.Салика. Музыканты исполнили гимн Украины, марши и популярные одесские песни.

«Мы открыли зоопарк, чтобы дать людям заряд хорошего настроения, бодрости и положительных эмоций, для поддержания боевого духа. Уверен, Одесса не сдастся. Мы всё равно победим. И я считаю, что даже во время войны нужно создавать детям позитивный настрой», — сказал директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

Посетители зоопарка смогли увидеть в вольерах птиц и зверей, а также стали свидетелями прибавления потомства у серой венгерской коровы.

Приобретая билеты в зоопарк, одесситы поддерживают его в это непростое время.

Отмечается, что сегодня зоопарк принимает домашних животных, кроме кошек и собак. Уже принято более 500 животных и птиц, для которых созданы хорошие условия.

Как сообщала Одесса News, зоопарк работает не каждый день, в режиме сокращённого дня: кассы с 9:00 до 15:00, осмотр — до 16:00. Подробности — на официальных ресурсах: http://zoo.ua/ или https://www.facebook.com/OdesskijZoopark/

Ближайшее к зоопарку укрытие – улица Пантелеймоновская, 25 (подземный паркинг).

Фото: «Одесса», Одесса News

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