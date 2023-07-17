Всё о джазе можно узнать в Одесском Международном культурном центре UNION

23 июля музыкальное событие «ALL THAT JAZZ. Тарас Кузнецов & Виталий Ткачук» состоится в Одессе на локации Международный культурный центр UNION.

Как звучит джаз? Свободно, без рамок, без скованности. Джаз – это история, которой делятся исполнители. Это разговор между аудиторией и артистами. Это дух свободы.

В этот вечер услышите джазовую историю от Тараса Кузнецова и Виталия Ткачука. Это будет вечер джаза под открытым небом в Итальянском дворике UNION.

В программе ALL THAT JAZZ авторские композиции, джазовые стандарты и другие песни известных в Украине и за её пределами музыкантов в оригинальной интерпретации.

Тарас Кузнецов – профессиональный пианист, играет и поёт в таких жанрах, как хип-хоп, джаз, rnb, современный джаз, нео-соул и многие другие. Саундпродюсер и композитор, продюсер. Работал с разными одесскими артистами, помогая им писать, записывать, аранжировать, сводить и продюсировать собственную музыку. Также основал электро-свинговую группу Alma Do Sol, участник группы UNLYMITED с 2018 года по сегодняшний день.

Виталий Ткачук – гитарист и композитор. Изучал джазовую гитару в высшей музыкальной школе им. Ханса Айслера (Берлин), индийскую классическую музыку и бансури (индийская флейта) в школе великого Харипрасада Чаурасии в Бомбее. Выступал и записывался со многими интернациональными артистами: Marc Bernstein, Judi Niemack, Kevin Mahogany, Ray Brown Jr.

Приходите к 19 часам во дворик Международного культурного центра UNION. Вход в Italian Garden через главный вход UNION.

Стоимость билетов от 250 гривен. Также за 1600 грн можно забронировать стол на 4 человека. Бронирование столиков по телефону: +38 0482 39-39-39.

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