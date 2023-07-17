Россия официально уведомила Турцию, ООН и Украину о сворачивании зерновой сделки

Россия выходит из «зерновой инициативы» и объявляет опасным для судоходства район Чёрного моря, где ранее проходил «зерновой коридор».

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ, которое 17 июля обнародовала пресс-служба ведомства.

В МИД РФ назвали «откровенным саботажем» ситуацию с экспортом российских удобрений и сельхозпродукции и заявили, что в этих условиях продолжение «не оправдавшей своего гуманитарного предназначения «черноморской инициативы» теряет смысл».

«В соответствии с пунктом Н договорённости российская сторона возражает против её дальнейшего продления, о чём сегодня были официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен Секретариат ООН», – сказано в заявлении.

Это, как пояснили в МИД РФ, означает «отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Чёрного моря и расформирование СКЦ (совместного координационного центра, — ред.) в Стамбуле».

«Без участия России «черноморская инициатива» прекращает своё функционирование с 18 июля», – подчеркнули там.

Страна-агрессор обусловила возобновление работы «зернового коридора» с выполнением российских условий.

«Если в западных столицах реально дорожат «черноморской инициативой», то пусть серьёзно задумаются над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия. Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление сделки», – подытожили в МИД РФ.

Как сообщала Одесса News, пресс-секретарь Путина Песков заявил, что «фактически черноморские договорённости прекратили своё действие», но РФ готова вернуться к «зерновой сделке», если будут выполнены договорённости, касающиеся интересов России.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы «зерновой сделки».

По словам официального представителя ООН, генеральный секретарь Антониу Гутерриш «не прекратит своих усилий по содействию беспрепятственному доступу на мировые рынки продовольственных товаров и удобрений как из Украины, так и из РФ в целях сохранения глобальной продовольственной безопасности».

Как указал представитель ООН, основную озабоченность вызывает неизбежное человеческое страдание, к которому приведёт расторжение сделки. Он отметил, что «слишком многое поставлено на карту в голодном и страдающем мире».

16 июля из порта Одессы вышло последнее судно, совершившее рейс в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy