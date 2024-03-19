Одесса простилась с Сергеем Тетюхиным

18 марта в Одессе провели в последний путь Сергея Николаевича Тетюхина. До недавнего времени он был первым заместителем городского головы, сменив в конце прошлого года костюм на военную форму.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«В тот роковой день 15 марта 2024 года он примчался спасать людей, но российская ракета унесла его жизнь. Тогда погиб 21 человек», — говорится в сообщении.

«Много лет жизни Сергей отдал нашему городу и одесситам. Он был эффективным управленцем, сделал немало полезного для Одессы и мог ещё сделать. Но принял решение выбрать путь защиты Украины. Спасибо Сергею за всё! Светлая память!», – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов во время прощания.

Одесса News информировала, что 15 марта враг раз атаковал ракетами объекты гражданской инфраструктуры Одессы. Погибли 21 и ранены более 70 граждан, 39 сейчас лечатся стационарно, восемь находятся в тяжёлом состоянии. Среди погибших — сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, водитель-пожарный Денис Колесников, спасатель Виталий Алимов, фельдшер подстанции № 5 Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области Сергей Ротару, бывший первый вице-мэр Одессы Сергей Тетюхин, полицейский Андрей Боярский, командир полка «Цунами» бригады Нацполиции «Лють» Александр Гостищев, медик Андрей Ильюшин, замдиректора по хозчасти внешкольного учебного заведения Александр Березной.

Фото: «Одесса»

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