Соцопрос: у 55% опрошенных есть участники войны

По результатам общенационального опроса, проведённого Социологической группой «Рейтинг» по инициативе «Украинского ветеранского фонда» Министерства по вопросам ветеранов Украины 2-5 марта 2024 года, 55% опрошенных отметили, что среди их близких и родных есть участвовавшие в военных действиях на территории Украины с 2014 по 2021 год.

О результатах социсследования сообщается на сайте «Рейтинга».

Согласно опросу, 70% имеют среди близких тех, кто воевал или сражается на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года. По сравнению с предыдущими опросами растёт число тех, чьи близкие сегодня воюют на фронте. 41% опрошенных предполагают, что могут стать ветераном в будущем, 53% – противоположного мнения.

Чаще всего о возможности стать ветераном говорили жители западных регионов, самые молодые респонденты, мужчины, имеющие родственников и близких, которые воевали с 2014 года и сейчас воюют.

В обществе в дальнейшем фиксируются самые высокие показатели доверия к военным: 96% доверяют сейчас вновь воюющим ветеранам АТО, по 94% доверяют военным ВСУ и ветеранам нынешней войны, 84% – ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 гг. Независимо от региона и возраста абсолютное большинство доверяют этим категориям населения.

Среди рисковых явлений, с которыми могут столкнуться ветераны российско-украинской войны по возвращении со службы, на первых местах – психоэмоциональная нестабильность, проблемы с физическим здоровьем, трудности с получением медицинской помощи, отсутствие инклюзивного пространства и адаптированного рабочего места для лиц с инвалидностью, а также проблемы с оформлением социальных льгот.

Также опрошенные считают достаточно вероятными проблемы конфликтов в семье, отсутствие работы, непонимание общества, несоответствие военного опыта гражданской жизни и злоупотребления алкоголем или наркотиками.

Около половины опрошенных отметили риск самоубийств среди ветеранов. О рисках нарушения законов и участия в преступности отметили около трети опрошенных. В то же время, по сравнению с опросом в сентябре 2023 года, возросло количество тех, кто видит риски всех вышеупомянутых проблем.

Соцопрос проводился среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.

Одесса News информировала, что согласно соцопросу, проведённому в феврале 2024 года, 69% украинцев считают, что Владимир Зеленский должен работать в должности Президента до конца военного положения.

Инфографика: «Рейтинг»

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