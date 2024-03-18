Нелепый вымысел: Британское посольство опровергло слухи о смерти короля Чарльза

Король Великобритании Чарльз III жив, информация о его смерти, которую ряд СМИ распространил 18 марта, не соответствует действительности.

Об этом в Х заявило посольство Великобритании в Украине.

«Новость о смерти короля Чарльза является фейком», – сказано в заявлении посольства.

Днём 18 марта в соцсетях (российском и украинском сегментах) распространилась новость о якобы смерти Чарльза. Сообщение сопровождалось скриншотом новости с якобы гербом королевской семьи. В то же время в британских СМИ и официальных соцсетях Букингемского дворца новость о смерти короля не публиковалась.

Одесса News информировала, что Чарльз III стал королём 8 сентября 2022 года после смерти королевы Елизаветы. Коронация состоялась 6 мая 2023 года. На престоле Чарльз III официально находится меньше года.

О диагнозе короля Чарльза III Букингемский дворец сообщил 5 февраля 2024 года. Общественности не рассказали, какой именно вид рака обнаружили у Чарльза III, но известно, что британский монарх начал курс лечения. 75-летний Чарльз III в конце января перенёс операцию на простате и провёл трое суток в больнице.

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