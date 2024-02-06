У короля Великобритании обнаружили рак

У короля Великобритании Чарльза III обнаружили рак.

Об этом 5 февраля сообщили в Букингемском дворце, пишет издание ГОРДОН.

Отмечается, что Чарльз III начал курс лечения, на время которого врачи рекомендовали ему отложить публичные выступления.

Как указали в Букингемском дворце, король Великобритании продолжит исполнять государственные обязанности и работать с документами в обычном режиме.

Вид рака, обнаруженного у Чарльза III, не называется.

Скорейшего выздоровления королю пожелал в Х премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

«Я не сомневаюсь, что он быстро восстановит свои силы, и я знаю, что вся страна желает ему всего наилучшего», – написал глава британского правительства.

Для справки. 75-летний Чарльз III в конце января перенёс операцию на простате и провёл трое суток в больнице. В заявлении Букингемского дворца говорится, что «король благодарен своей медицинской команде за оперативное вмешательство, которое стало возможным благодаря его недавней процедуре в больнице».

Одесса News информировала, что коронация Чарльза III состоялась в мае 2023 года в Лондоне. На коронации присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская. Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

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