В Лондоне проходят похороны Елизаветы II (фото и видео)

В Лондоне 19 сентября проходят государственные похороны королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября в шотландском замке Балморал на 96-м году жизни.

После панихиды гроб с телом королевы должны перевезти из Вестминстерского аббатства в Виндзорский замок, где её похоронят в часовне Святого Георгия рядом с мужем принцем Филиппом, умершим в прошлом году.

Агентство EPA опубликовало фотографии с церемонии.

Король Чарльз III и члены королевской семьи возглавили процессию с гробом.

Гроб был задрапирован королевским штандартом, на нём императорская государственная корона и венок из цветов из садов королевских резиденций. На всём пути следования погребального кортежа собрались тысячи людей.



Funeral procession for Queen Elizabeth II makes way past Buckingham Palace following funeral at Westminster Abbey https://t.co/L1Pw9ZofU8 pic.twitter.com/GyHRXrgMaf — BBC News (UK) (@BBCNews) September 19, 2022

Король и другие члены королевской семьи были одеты в военную форму. Герцог Йоркский и герцог Сассекский, которые больше не исполняют церемониальные функции членов королевской семьи (no longer working royals), одеты в траурные костюмы.



King Charles III, his sister Princess Anne, and his brothers, Princes Andrew and Edward, as well as Princes William and Harry, follow Queen Elizabeth II's coffinhttps://t.co/AKWbomDq7r pic.twitter.com/ANY8udPJa1 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 19, 2022

Траурная процессия с гробом королевы проделала путь от Вестминстерского дворца до западных ворот Вестминстерского аббатства. Там носильщики подняли гроб с лафета и внесли внутрь для государственной панихиды.

На службе присутствовали 2 тыс. человек – члены королевской семьи, представители высшего политического руководства страны, а также лидеры иностранных государств, в частности, президент США Джо Байден с супругой Джилл, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. От Украины присутствовали первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.



US President Joe Biden and his wife Jill arrive at Westminster Abbey for Queen Elizabeth II's funeral https://t.co/vzkzceLCY6 pic.twitter.com/ei3gH9tW9p — BBC News (UK) (@BBCNews) September 19, 2022

После панихиды гроб с телом на лафете отвезли к Веллингтонской арке, где переместили в катафалк и отправили в Виндзорский замок. Там состоится ещё одна панихида в более узком кругу и обряд прощания. Архиепископ Кентерберийский произнесёт благословение, после чего прозвучит «Боже, храни короля».

The Queen’s coffin has set off for Wellington Arch, where it will be transferred to the state hearse and driven to Windsor for a committal service at St. George’s Chapel this afternoon https://t.co/AkpNM260VF pic.twitter.com/zobgodxiX8 — CNN (@CNN) September 19, 2022

Вечером, в присутствии лишь ближайших родственников королевы, пройдёт церемония погребения.

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