В Лондоне проходят похороны Елизаветы II (фото и видео)

В Лондоне 19 сентября проходят государственные похороны королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября в шотландском замке Балморал на 96-м году жизни.
После панихиды гроб с телом королевы должны перевезти из Вестминстерского аббатства в Виндзорский замок, где её похоронят в часовне Святого Георгия рядом с мужем принцем Филиппом, умершим в прошлом году.
Агентство EPA опубликовало фотографии с церемонии.
Король Чарльз III и члены королевской семьи возглавили процессию с гробом.
Гроб был задрапирован королевским штандартом, на нём императорская государственная корона и венок из цветов из садов королевских резиденций. На всём пути следования погребального кортежа собрались тысячи людей.
Король и другие члены королевской семьи были одеты в военную форму. Герцог Йоркский и герцог Сассекский, которые больше не исполняют церемониальные функции членов королевской семьи (no longer working royals), одеты в траурные костюмы.
Траурная процессия с гробом королевы проделала путь от Вестминстерского дворца до западных ворот Вестминстерского аббатства. Там носильщики подняли гроб с лафета и внесли внутрь для государственной панихиды.
На службе присутствовали 2 тыс. человек – члены королевской семьи, представители высшего политического руководства страны, а также лидеры иностранных государств, в частности, президент США Джо Байден с супругой Джилл, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. От Украины присутствовали первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.
После панихиды гроб с телом на лафете отвезли к Веллингтонской арке, где переместили в катафалк и отправили в Виндзорский замок. Там состоится ещё одна панихида в более узком кругу и обряд прощания. Архиепископ Кентерберийский произнесёт благословение, после чего прозвучит «Боже, храни короля».
Вечером, в присутствии лишь ближайших родственников королевы, пройдёт церемония погребения.
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