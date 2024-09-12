Великобритания объявила о помощи Украине на £600 млн; что с ракетами Storm Shadow

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в ходе визита в Киев 11 сентября объявил о новом пакете помощи для Украины на более чем £600 млн (более $783,42 млн по курсу Банка Англии).

Об этом сообщает сайт британского правительства, пишет издание ГОРДОН.

«Великобритания объявляет о выделении не менее £242 млн (почти $316 млн) на поддержку Украины перед лицом непрекращающихся российских атак, а также о выделении $484 млн на фискальную поддержку и поставки военной техники», – сказано в сообщении.

Отмечается, что £242 млн будут выделены в течение 2024–2025 годов на гуманитарные, энергетические и стабилизационные нужды, а также на поддержку реформ, восстановление и реконструкцию.

Еще $484 млн поступят в виде кредитных гарантий, предоставленных Всемирным банком до конца года, на укрепление экономической стабильности Украины, подчеркнули в британском правительстве.

«Поддержка Великобританией Украины непоколебима», – подчеркнул Лэмми.

По информации The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве, Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории страны-агрессора России, однако считают, что публичное заявление в Киеве о ракетах дальнего радиуса действия сочли бы излишне провокационным. Кроме того, вероятно, будут введены ограничения на использование Украиной дальнобойных ракет, чтобы избежать ненужных атак.

Одесса News информировала, что 23 марта 2024 года три крылатые ракеты Storm Shadow ВСУ поразили военные объекты центра Севастополя.

В августе 2024 года в Великобритании заявляли, поскольку дальнобойная авиационная ракета класса «воздух – земля» Storm Shadow/SCALP EG – это совместная разработка Франции и Великобритании, то свою позицию по применению Украиной ракет должен высказать также Париж.

Фото: ЕРА

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