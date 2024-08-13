Великобритания не разрешала Украине бить ракетами Storm Shadow по Курской области

Правительство Великобритании не давало Украине разрешения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow в рамках наступления в Курской области.

Об этом 12 августа написала The Telegraph со ссылкой на неназванного представителя канцелярии премьер-министра Соединённого Королевства.

По его словам, «позиция Великобритании не изменилась». Лондон поставляет военную помощь, чтобы Украина могла защищаться от незаконных атак России в соответствии с международным гуманитарным правом, добавил источник СМИ.

Он отметил, что в британском правительстве «ясно дают понять», что «оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для обороны Украины».

Дальнобойная авиационная ракета класса «воздух – земля» Storm Shadow/SCALP EG – это совместная разработка Франции и Великобритании. Поэтому, как указала The Telegraph, свою позицию по применению Украиной ракет должен высказать также Париж.

12 августа глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что обсудил с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню снятие запрета на удары по военным целям в РФ.

В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень рассчитывает на то, что Умеров и все дипломаты будут «максимально активно работать с партнёрами по дальнобойности для Украины».

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказывал журналистам по дороге на саммит НАТО в Вашингтоне 9 июля, что Украина сама должна решать, как она будет использовать ракеты, которые предоставила ей Великобритания, однако The Telegraph отмечала, что политика страны «не изменилась» и, несмотря на заявления Стармера, Лондон не разрешает бить своими ракетами по РФ.

Британские чиновники опасаются, что такой шаг приведёт к эскалации войны и может вовлечь Великобританию в конфликт с Россией.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy