Три крылатые ракеты Storm Shadow ВСУ поразили центр Севастополя

Вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму российские власти объявили воздушную тревогу, мощные взрывы прозвучали в Севастополе.

Об этом сообщается в Telegram «Крым.Реалии» (проект «Радіо Свобода»).

«Звуки взрывов очень сильные, есть попадания, виднеется зарево в черте города, в районе Казачьей бухты», – сказано в сообщении СМИ.

Глава оккупационной власти Севастополя Михаил Развожаев в Telegram сообщил о работе ПВО и якобы сбитых более десятка ракет.

«В районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание», – написал он, добавив, что осколки от ракет упали на дома и на проезжую часть улиц в городе.

В соцсети появились видео прилёта в Севастополе. В частности, его опубликовал в Telegram главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов. На видео слышно, что ракета попала в районе ТРЦ «Муссон», который находится вблизи улицы Руднева. Кроме того, был взрыв в центре Севастополя.

Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на подписчиков написал, что прилёт в Севастополе, предположительно, был в район бывшего штаба ВМС Украины на улице Руднева, где сейчас российская воинская часть.

Как указал Telegram-канал «Чп / Севастополь», три крылатые ракеты Storm Shadow поразили центр Севастополя. Утверждается, что это была «самая массированная атака».

Похоже, по меньшей мере три украинские крылатые ракеты Storm Shadow попали в главный узел связи Черноморского флота страны-агрессора России, написал OSINT-аналитик с ником OSINTtechnical в Х.

Прилёт ракет был в главный узел спецсвязи ЧФ РФ на улице Музыки, 1, подтвердил «Крымский ветер» в Telegram.

После ракетной атаки на Севастополь командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил в Telegram «лётчиков и моряков за успешную боевую работу».

«Небо и море одного цвета! – написал Олещук. – Крым – наш! Вместе – к победе».

Telegram-канал «Чп/Севастополь» сообщил о взрывах и дыме в районе нефтебазы у Гвардейского под Симферополем.

Одесса News информировала об украинских атаках на объекты оккупантов в Крыму и корабли РФ в Чёрном море. Так, в ночь с 5-го на 6 января 2024 года украинская авиация ударила ракетами по аэродрому Саки в Новофёдоровке, поражён российский пункт управления. 31 января нанесены удары по аэродрому Бельбек под Севастополем.

5 января украинская ракета попала по складу боеприпасов в Первомайском.

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