Ночью 5 июля враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками

5 июля в ночное время враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

По его данным, «в результате падения БпЛА повреждено асфальтное покрытие дороги. Информация о пострадавших не поступала».

Согласно информации Сил обороны юга Украины, в ночь на 5 июля российские оккупанты атаковали Украину 32-мя ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из районов Курска и Приморско-Ахтарска РФ.

«Отражали удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы», -говорится в сообщении.

Подчёркивается, что за ночь защитниками неба сбиты все 32 «шахеда» в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

Одесса News информировала о вражеском ракетном ударе вечером 4 июля по портовой инфраструктуре Одесской области, во время которого погиб один гражданский, семеро получили ранения, повреждены постройки в порту и административные здания, вспыхнул пожар.

По обновлённым данным, все семеро человек, получивших ранения, продолжают находиться в больницах. Из них два человека в состоянии средней степени тяжести, четверо в тяжёлом и одна женщина в крайне тяжёлом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Инфографика: Вс ВСУ

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