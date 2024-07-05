Зеленский провёл заседание Ставки: приняты очень важные решения 

4 июля президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он сообщил в вечернем обращении, которое опубликовала пресс-служба Президента.

«Провёл ставку. Продолжительное было заседание, и среди основного в докладах сегодня дроны и РЭБ. Производство в Украине, финансирование, поставка и применение. Вся конкретика, от наиболее востребованных на фронте, в частности, FPV. Конечно, максимум внимания и нашим дальнобойным дронам… Приняли очень важные решения. Время покажет эти решения на фронте», – анонсировал Зеленский.

Кроме того, по его словам, на заседании Ставки министр обороны Украины Рустем Умеров доложил о деталях поездки в США и переговоров там, а также о реализации «тех оборонных пакетов, которые уже объявлены, но ещё не поставлены в Украину». «Подталкиваем эту логистику», – отметил Президент.

Также на заседании Ставки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте.

«Больше всего боёв на Покровском направлении, на нашем Донбассе, но каждое направление сейчас укрепляем, от Харьковщины до южных», – сказал Зеленский.

Одесса News информировала о предыдущем заседании Ставки 20 июня 2024 года, посвящённом защите энергетики от российских ударов и защите наших людей от последствий российского энерготеррора.

Фото и вВидео: сайт Президента Украины

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